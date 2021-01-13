"Не слышал ничего о Казахстане. Никогда не рассматривал эту страну, как вариант для продолжения карьеры. На данный момент я – игрок Динамо, работаю с командой и готовлюсь ко второй части сезона.

Динамо имело предложение по Шабанову из Казахстана – защитник попросил слишком большую зарплату, – СМИ

Верить анонимным телеграмм-каналам не стоит, там часто берут информацию с потолка. Уже не первый раз там появляется подобная фейковая информация, ранее почему-то писали о моем переходе в Зарю. Тогда тоже никаких оснований не было для этого, но крупные СМИ растиражировали эту ложь", – сказал Шабанов в комментарии изданию Tribuna.

Напомним, недавно в СМИ появилась информация о переходе Шабанова в одну из команд чемпионата Казахстана. Трансфер не состоялся, якобы, из-за чрезмерных финансовых аппетитов футболиста Динамо – Артем требовал от будущего клуба зарплату в размере 40 тысяч долларов.

Із Динамо – на вихід: чому Цітаішвілі – лише перша ластівка, а ще шістьом динамівцям з Луческу не по дорозі