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Вьери: Сейчас достаточно хорошо вести Инстаграм, чтобы быть форвардом

1 ноября 21:22 57 Читати українською
Вьери: Сейчас достаточно хорошо вести Инстаграм, чтобы быть форвардом
Крістіан Вієрі / соцмережі

Колишній нападник Ювентуса, Інтера та збірної Італії Крістіан Вієрі розкритикував сучасних форвардів.

"Сейчас достаточно хорошо вести Инстаграм, чтобы быть форвардом.Не нужно забивать 30 голов. Не нужно забивать еженедельно. Раньше, если ты не забивал, то закрывался от всех, а на следующий день анализировал ошибки и пытался совершенствоваться.

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Этого больше не происходит. Мое поколение сходили с ума от голов, особенно нападающие", – рассказал Вьери в комментарии Goal.

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Италия Кристиан Виери
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