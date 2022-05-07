Ровенский клуб не собирается менять эмблему и символику, на которой присутствует буква "V". Есть юридическая аргументация такой позиции.

На этой неделе бывший президент Вереса Алексей Хахлев призвал убрать из символики команды букву "V", мол, во избежание ухудшения репутации и избежания проблем с законом, запрещающего использование символики военного вторжения российского неонацистского режима в Украину.

Россияне в доме президента Вереса совершили военное преступление: "Были расстреляны в затылок, фактически казнены"

"Народные" опубликовали официальный ответ экс-функционеру, в котором обращается внимание, что запрет не распространяется на торговые марки, зарегистрированные в установленном законом порядке до 24 февраля 2022 года. Юридический анализ законопроекта также свидетельствует о том, что использовать буквы "Z" и "V" в названиях разрешается.

Верес патриотически подытожил ответ Хахлеву: "Мы считаем, что во время жестокой агрессии Российской Федерации следует сохранять единство и сосредоточить усилия на отражении нашествия. Поэтому поддерживаем ту часть Вашего обращения, где говорится, что вместе мы – сила. У нас один враг – Россия! Держим строй и верим в нашу Победу! Слава Украине".