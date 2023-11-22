В ровенском клубе уверены, что у болельщиков нет повода для волнений.

Вчера, 21 ноября, Хозяйственный суд Ровенской области открыл производство о банкротстве Публичного акционерного общества "Ровенский народный клуб "Верес".

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"Призываем дождаться официального ответа клуба, который будет озвучен в прямом эфире президента Ивана Надеина в пятницу в 10:30 на YouTube Veres TV для спонсоров канала".

Отметим, что руководство СНК ВЕРЕС не видит угрозы банкротства в связи с открытием производства в Хозяйственном суде Ровенской области", – говорится в сообщени на официальном сайте Вереса.

Напомним, что Верес сейчас занимает предпоследнее место в УПЛ, имея всего 8 очков после 13 сыгранных матчей.

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