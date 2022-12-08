"Мы соберемся вместе 15 января. Пройдем медицинское освидетельствование. С 16 по 25 января, уже могу это сказать уверенно, команда проведет десятидневный тренировочный сбор на своей базе в Ровно. Будем работать на поле с искусственным покрытием. Сыграем один спарринг.

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Затем футболисты получат один выходной и мы отправимся в Варшаву. 28 января из аэропорта столицы Польши команда вылетит на четырехнедельный тренировочный сбор в Турцию. Там запланировано сыграть не менее семи спаррингов. Сейчас ведутся переговоры с потенциальными соперниками. В Украину планируем вернуться 25 февраля", – цитирует Вирта официальный сайт Вереса.

Напомним, на зимнюю паузу ровенчане ушли на 10-й строчке турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 17 очков.

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