Товарищеские матчи

Первая игра

Рух – Верес – 2:0

Голы: Лях, 11, Фаал 86

Удаление: Ципот 82

Вторая игра

Рух – Верес – 1:2 (1:1)

Голы: Рунич, 35 – Маткивский, 12, Уолли, 67

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Рух и Верес провели два товарищеских матча в один. В первом спарринге львовяне праздновали победу над ровенчанами, забив два мяча. Верес имел несколько прекрасных моментов, чтобы отличиться, но не хватило эффективности.

Во втором матче уже ровенский клуб взял реванш. Первая половина игры завершилась ничейным счетом, а победу принес Уолли на 67 минуте.

Верес в первом туре УПЛ будет играть против Динамо, а Рух будет встречаться с Полтавой.

Чемпионат Украины официально начался – результат стартового матча Второй лиги