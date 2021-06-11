В ближайшую субботу, 12 июня, Верес проведет заключительный матч сезона 2020/21 с Горняк-Спортом и после этого футболисты и тренерский штаб отправятся в десятидневный отпуск.

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Уже 23-го июня команда снова соберется в Киеве, где проведет первый сбор, сообщает официальный сайт клуба. Продлится он до 2 июля. Основной упор будет сфокусирован на общефизической подготовке и работе с мячом.

5 июля команда отправится на второй сбор. До 18-го июля Верес будет жить и тренироваться в Винниках на базе Руха. Уже есть предварительная договоренность с Волынью, Рухом, Львовом и Карпатами о проведении товарищеских матчей. Окончательные даты проведения спаррингов будут утверждены в ближайшее время.

Напомним, Верес досрочного обеспечил себе выход в УПЛ, завоевав золотые медали Первой лиги.

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