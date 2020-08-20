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Верес вдевятером удержал преимущество над Черкащиной, Альянс снова победил Металлург: плей-офф за места в Первой лиге

20:22 - Читати українською
Верес вдевятером удержал преимущество над Черкащиной, Альянс снова победил Металлург: плей-офф за места в Первой лиге
Черкащина – Верес

Представители Второй лиги в повторных матчах плей-офф смогли закрепить успешные результаты против аутсайдеров Первой.

Плей-офф за места в Первой лиге, вторые матчи

Черкащина – Верес – 1:1 (0:2)

Голы: Захаревич, 49 – Махнев, 18 (пен.)

Удаления: Кабанюк, 45 – Махнев, 27, Гончаренко, 31

Альянс – МФК Металлург – 1:0 (2: 0)

Гол: Осадчий, 90+4

Вересу пришлось выдержать серьезное испытание на поле Черкащины. Ровенчане быстро открыли счет благодаря пенальти, но уже через 13 минут остались вдевятером. Махнев резко превратился из героя в антигероя, позже к нему "присоединился" Гончаренко. Форвард хозяев Кабанюк перед свистком на перерыв сделал разницу в количестве игроков не такой ощутимой.

Черкащина смело начала вторую половину, отквитав один мяч усилиями Захаревича. Впрочем, подопечные Юрия Вирта таки взяли себя в руки и больше не давали сопернику шансов – 1:1.

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Матч между Альянсом и МФК Металлург был значительно скучнее. Команда из Липовой Долины имела гандикап в два мяча, поэтому в родных стенах чувствовала себя вполне уверенно. Запорожцы весь поединок бились в редуты Альянса, а в компенсированное время умудрились пропустить, проиграв и вторую встречу.

Таким образом, в следующем сезоне Первая лига пополнится сразу шестью новичками из Второй. Тернопольская Нива, Полесье, ВПК-Агро и Кристалл поднялись напрямую, а теперь к ним присоединились Верес с Альянсом.

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