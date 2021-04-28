Верес пока не определился со стадионом, на котором будет выступать после возможного повышения в элиту.

"Поскольку стадион в Ровно на реконструкции, то есть предварительная договоренность с дирекцией луцкого стадиона Авангард, что Верес сможет проводить домашние поединки у соседей. Другой вариант – просить у руководства УПЛ разрешения по примеру Мариуполя в нынешнем сезоне, проводить все домашние поединки первого круга в гостях, а матчи весенней части уже в Ровно после завершения реконструкции стадиона.

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Но пока запасемся терпением и дождемся финиша. Несмотря на то, что Верес уверенно лидирует, однако преследователи тоже настроены решительно", – резюмировал генеральный директор клуба Антон Назарук в комментарии Мeta-ratings.

Добавим, что после 22 туров Первой лиги Верес оторвался от "непроходного" четвертого места на 10 очков, имея игру в запасе.

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