Верес одержал первую победу в чемпионате только неделю назад. Оправданием стал тяжелый календарь, но ровенчане за это время серьезно просели по таблице. В домашке с Кудривкой ничья устраивала только в крайнем случае – но и дебютанту УПЛ в таких матчах очки надо набирать любой ценой.

В первый час встречи моментов возникало немного. Обе команды славятся прагматичностью, а обильный ливень над "Авангардом" еще больше усложнял креативные действия. Впрочем, он не помешал увидеть гол уже на 7-й минуте – это Бойко вывел Верес вперед, замкнув подачу Помбы с левого фланга. 1:0!

Кудривка могла отыграться мгновенно. Морозко прибежал на правый край штрафной, принял отскок от подачи и мощно зарядил в ближний угол. Мяч попал во внешнюю сторону сетки!

Следующего момента пришлось ждать целых 20 минут. Его провели ровенчане – Помба на левом фланге обыграл Гусева и выполнил прострел, который метров с восьми замкнул Ндукве. Денис запустил сферу по воробьям. Других острых эпизодов в первом тайме не возникало, поэтому диктору на стадионе пришлось поработать. Он заводил публику патриотическими лозунгами и "Червоной рутой"

Василий Баранов попытался перевернуть игру заменами в раздевалке. Вместо Мельничука и Думанюка появились более опытные Козак и Нагнойный, однако старт второго тайма оказался неудачным. Уже через четыре минуты Шарай пробивал из пределов штрафной площади после паса Ндукве (слишком высоко), а на 52-й минуте Верес удвоил свое преимущество.

Шарай выполнил подачу с правого фланга, Яшков выбил ее на Смияна, а тот пушечным выстрелом с дистанции зарядил в ближнюю девятку – 2:0!

Казалось бы, матч закрыт, однако Ндукве решил возродить интригу. Всего через четыре минуты Денис получил прямую красную, грубо отреагировав на толчок Лосенко – он просто ударил Ивана в икру.

Кудривка могла сократить отставание в счете на 71-й минуте вследствие подачи с левого фланга. Рогозинский сбрасывал ее на линию вратарской под удар Сердюку – тот пробил в противоход Гороху, но гол не засчитали. Офсайд.

После этого гости провели еще две опасных подачи, которые замыкали Козак и Гусев. В обоих случаях мяч прошел мимо ворот. Лучший же момент имел Сторчоус, который пробивал боковыми ножницами после скидки Коркиша – несмотря на близкую дистанцию удара, Горох выполнил шикарный сейв!

В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу Вереса со счетом 2:0. Ровенчане выиграли во втором матче подряд. Кудривка же потерпела второе поражение в элите.