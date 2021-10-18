Черноморец и Верес перед матчем 11-го тура в Одессе имели очень серьезную мотивацию. "Моряки" не знали побед в УПЛ течение двух месяцев, опустившись на предпоследнюю позицию в турнирной таблице, а Верес не выиграл ни в одном из трех предыдущих поединков в чемпионате. Ничья в личной встрече не устраивала никого.

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Ровенчане начали встречу активнее, долго владея мячом и комбинируя на чужой половине, но первый удар по воротам нанесли одесситы – это Ванат на 15-й минуте замкнул подачу от Авагимяна. Получилось слишком высоко. Второй удар уже через две минуты нанесли гости – и именно с этого выстрела они открыли счет в игре! Геннадий Пасич получил поперечный пас от Шестакова, прошел по левому флангу и прострелил на линию вратарской, а его брат Евгений пробил в касание в ближний угол. 0:1!

Впрочем, счастье Вереса продолжалось недолго. Уже через три минуты подопечные Юрия Вирта остались в меньшинстве вследствие грубого фола Кучерова против Кадири – Валерий столкнулся в борьбе с Мохаммедом и пытался избежать контакта, но в итоге опорник проехался шипами по всей ноге соперника. Красная карточка.

Черноморец сразу же пошел реализовывать "большинство". Уже на 23-й минуте сравнивать счет мог Биловар, который замыкал подачу Цитаишвили на дальнюю штангу (немного неточно), а на 31-й Петр пробил с острого угла – Когут перевел мяч над каркасом. Лучшие же возможности сравнять счет хозяева потеряли перед перерывом – Исаенко на 40-й минуте прошел трех защитников в штрафной и пробил мимо ближней штанги, удар Гио под перекладину на 42-й парировал Когут, а замыкание Смирного с близкого расстояния прошло мимо ворот.

Отдыхать команды отправились при минимальном преимуществе Вереса. Во втором тайме Черноморец продолжил действовать активнее, однако реально острых моментов не возникало. За первые 20 минут в актив одесситов можно было занести только два слабых удара из окрестностей штрафной в исполнении Авагимяна и Цитаишвили – они не стали проблемой для Когута.

Верес уверенно отбивался, однако на 65-й минуте оборона гостей дала сбой – ровенчане проспали врывание Авагимяна в штрафную, а Полулях сбил его. Пенальти! Путря взялся его выполнять, пробив в правый угол, но Когут и здесь выручил свою команду! Голкипер не просто вытащил удар Ильи, но и поймал мяч!

После этого команды провели серию замен. Юрий Мороз вместо Авагимяна и Ваната выпустил Кузика и Бугая, а Юрий Вирт снял с пробега Шестакова и Панасенко – вместо них вышли Сергийчук и Петько. Неожиданно Верес выдал ударную пятиминутку, едва не закрыв игру: на 75-й минуте Геннадий Пасич вошел на левый край штрафной и хитро пробил под ближнюю штангу (Кучерук парировал ногой), а на 77-й Мирошник забил гол – он замкнул подачу с углового точным ударом головой! Впрочем, арбитр не засчитал взятие ворот, заметив фол в атаке.

Черноморец тоже растрачивал моменты. Так, на 81-й минуте Цитаишвили продемонстрировал шикарное мастерство, откликнувшись на диагональ в район правого края штрафной и пробил с лету – впрочем, Когут спас Верес. Юрий Мороз после этого момента освежил атаку, бросив в бой Вачиберадзе. Юрий Вирт, в свою очередь, начал усиливать среднюю линию и защиту, выпустив Тимофеенко, Дахновского и Махнева. Ходы тренера гостей сработали лучше, ведь до конца основного времени одесситы не заостряли.

На последних секундах спасти "моряков" от поражения мог Кузык, который получил скидку от Вачиберадзе и пробил с лету в дальнюю девятку, но мяч пролетел рядом с ней. За расточительность мог наказать Сергийчук, который выходил один на один с Кучеруком и мощно стрелял низом – голкипер парировал.

В итоге, финальный свисток зафиксировал минимальную победу Вереса, в результате которой команда набрала 15 очков. Ровенчане остаются на девятой позиции в турнирной таблице. Черноморец, имея в активе 6 зачетных баллов, держится на предпоследней строчке.

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