УПЛ, 27-й тур

Верес – Оболонь – 0:2

Голы: Тарануха, 27, Ильин, 42

Удаление: Куция, 34 (Верес, вторая желтая карточка)

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Верес фактически доигрывает сезон в УПЛ. От вылета ровенчане давно обезопасились, а бороться за еврокубки слишком поздно, поэтому команда могла поиграть в свое удовольствие. В свою очередь над Оболонью продолжал висеть Дамоклов меч понижения в классе, поэтому "пивоварам" надо было брать максимальное количество очков в матчах, оставшихся, чтобы не зависеть от конкурентов.

Команды начали с разведки. Степанюк не сумел нанести акцентный удар головой после подачи Куции на 7-й минуте. Впоследствии Приймак заблокировал мощный удар Степанюка. На 15-й минуте Смиян имел возможность вывести Верес вперед, но пробил в защитника. Впоследствии он навешивал в штрафную и едва не забросил мяч за шиворот Марченко.

В середине тайма Оболонь вышла вперед: Тарануха получил передачу на ход от Устименко, ворвался правым флангом в штрафную и мощно пробил под перекладину. Почти сразу Верес мог отыграться: Дахновский целил в нижний угол после паса Куции – Марченко спас. На 34-й минуте хозяева остались в меньшинстве – грузинский легионер ровенчан получил второй "горчичник" и покинул поле. Оболонь сумела воспользоваться численным большинством и забила "в раздевалку": Кожухарь среагировал на удар в упор от Стасюка, но Ильин был первым на добивании.

На старте второй половины встречи возник спорный эпизод, который заставил арбитра смотреть VAR – "пивовары" могли остаться вдесятером за фол последней надежды. К счастью для киевлян, ничего крамольного рефери на видеоповторе не усмотрел. На 60-й минуте Стасюк мог закрывать игру, но пробил чуть выше ворот.

В середине второго тайма Груша мощно стрелял из пределов штрафной – Кожухарь не без проблем парировал. Через мгновение после подачи с углового Кожухарь отбил мяч кулаком в Гайдучика, от которого тот попал в штангу и вылетел в поле. На 79-й минуте Венделл выходил один на один, но с острого угла не сумел переиграть Марченко.

Победа позволила Оболони прервать безвыигрышную серию, набрать 28 очков и подняться на одиннадцатую строчку УПЛ. Верес с 35-ю пунктами седьмой.

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