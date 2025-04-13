Украина, УПЛ, 24-й тур

Заря – Верес – 1:2

Голы: Харатин (автогол), 52 – Харатин, 3, Луан, 12

Удаления: Василец, 52 (Заря, красная карточка)

Верес открыл счет уже на 3-й минуте. Подача углового ушла за пределы штрафной, мяч на ногу поймал Харатин и пробил точно в угол ворот своего бывшего клуба. Зарю этот гол не шокировал, луганчане могли забивать сразу же, но удар Слесаря с угла прошел рядом со стойкой. На 13-й минуте подопечные Олега Шандрука забили во второй раз. Дахновский отдал пас с фланга под удар партнеру, а тот выкатил мяч Луану, который выиграл борьбу у Вантуха и пробил в одно касание. Невероятное начало от Вереса.

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На 19-й минуте Луан выбил мяч через себя, а Гайдучик бил головой и едва не забил в собственные ворота, с девятки круглого достал Кожухарь. В последующие минуты Заря взяла мяч под свой контроль, а ровенчане сосредоточились на контратаках. Обе команды играли в открытый атакующий футбол и Верес старался не уступать Заре в атаке, несмотря на забитые два мяча.

На 39-й минуте гости разыграли угловой как в моменте с первым голом и снова получилось опасно. На этот раз подачу замыкал Степанюк, но удар в створ заблокировали защитники Зари. В итоге, первый там завершился при комфортном преимуществе Вереса в два мяча.

На старте второго тайма ровенчане разыграли классную атаку, Гайдучик в чужой штрафной площадке отдал пас на Шевченко, тот не попал по воротам, хотя ему никто не мешал. Луганчане пытались бить издали, однако удары Вантуха и Антюха были неточными.

Верес упустил еще один момент: Гайдучик бил в упор, Сапутин спас команду от третьего пропущенного мяча. Несмотря на такую агрессивную игру ровенчан, забила Заря. Тронтель подал в штрафную, а Харатин замкнул эту подачу в собственные ворота, забив таким образом в свои и чужие ворота в этом матче. Еще через несколько минут луганчане остались в меньшинстве – прошел хороший пас на Гайдучика с потенциальным выходом один на один с голкипером, форварда Вереса сбил Василец и получил красную карточку за фол последней надежды.

После удаления гости несколько видоизменили свою игру и стали больше владеть мячом, а Заря прижалась к своим воротам. Впрочем, подопечные Шандрука могли забивать третий. Дахновский прошелся по флангу и выкатил Шараю, но он в подкате не попал в пустые ворота.

После замен от Младена Бартуловича игра Зари оживилась, опасно простреливал Яцик, замкнуть пас не удалось. Однако, в целом, атаки Вереса выглядели более качественными, несмотря на то, что команды сбросили обороты в конце игры. На 87-й минуте под удар вывели Клеца, полузащитник пробил под перекладину, Сапутин кончиками пальцев перевел мяч на угловой.

В конце матча Игорь Горбач мог стать героем для Зари, нападающий принял мяч и с близкого расстояния пробил в нижний угол, Кожухарь парировал. Верес выдержал атаки Зари и одержал непростую победу, опередив луганскую команду в турнирной таблице УПЛ.

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