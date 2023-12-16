"Сейчас у нас пауза в чемпионате. Ближайший домашний матч команды состоится в конце февраля. Мы надеемся, что к тому времени увидим официальные документы и соответствующие разъяснения от Минмолодежьспорта.

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Верес регулярно выступает за возвращение болельщиков на трибуны при условии соблюдения всех норм безопасности. Мы уже допускали на трибуны акционеров, которые являются совладельцами клуба. Наша позиция: если концерты и театральные представления проводятся при участии зрителей, а спорт при пустых трибунах – то это неправильно. Это не дает возможности развиваться спорту.

Мы понимаем, что идет война, что есть требования безопасности. Есть укрытие на стадионе Авангард в Ровно, есть укрытие в пешей доступности. Мы могли бы принять на Авангарде 1100-1200 болельщиков. Все они при необходимости могли бы перейти в укрытие. Мы прекрасно понимаем возможности наших укрытий, логистику зрителей. И это точно безопаснее, чем собирать людей в фан-зоны на площадях, как предлагалось ранее. Напомню, Верес уже штрафовали за присутствие на стадионе акционеров и совладельцев клуба. Мы это воспринимали как донат на United24 и как помощь ВСУ.

Фактически, у нас уже наработан механизм рабочей группы, предусмотренной Минмолодежьспорта. Когда мы еще в прошлом году начинали продвигать эту идею – мы говорили, что у нас есть согласование Совета обороны области, Ровенской ОГА, ГСЧС. Не хватало политической воли на уровне государства. Сегодня она есть.

Решение о допуске болельщиков на трибуны позволит даже сейчас думать о каком-то развитии футбола и спорта в целом. Нам надо привыкать жить в этих условиях. Потому что наша борьба продолжается в двух измерениях: первое – за наши границы, а второе – за наших детей и внуков. Футбол помогает воспитывать нашу молодежь и давать надежду, что жизнь продолжается", – цитирует Надеина официальный сайт ровенчан.

Напомним, на зимнюю паузу Верес ушел на предпоследней строчке турнирной таблицы УПЛ, набрав 12 очков (у команды есть игра в запасе).

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