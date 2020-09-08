Верес уничтожил Днепр Черкассы и пробился в следующий раунд Кубка Украины
Состоялся последний поединок первого предварительного этапа Кубка Украины. Читайте отчет матча на Футбол 24.
Кубок Украины 2020/21, первый предварительный этап
Днепр Черкассы – Верес – 0:5
Голы: Мельник, 3, Петько, 13 Шестаков, 35, 45, Гегедош, 89
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Шансы хозяев пройти дальше в турнире выглядели призрачными, и Верес развеял самые смелые прогнозы еще до перерыва.
Подопечные Юрия Вирта в первом тайме 4 раза заставляли голкипера соперника доставать мяч из сетки ворот, дублем отметился Шестаков. После перерыва ровенчане расслабились и только перед финальным свистком добили соперника 5-м голом.
Напомним, по итогам прошлого сезона Второй лиги Верес сумел повыситься в классе.
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