Товарищеский матч

Градец-Кралове (Чехия) – Верес (Украина) – 1:1

Голы: Влканова, 17 – Пасич, 70

В первом спарринге на зимнем сборе Верес сошелся с представителем чемпионата Чехии – Градец-Кралове. Соперник с первых минут начал давить на ворота ворота Артема Кичака, создавая момент за моментом. Наконец настойчивость вылилась в гол: чехи поборолись на линии с защитниками, пробросили на ход Адаму Влканову, который уже ворвался в штрафную и мощным ударом нашел щель между штангой и кипером.

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На 20-й минуте ровенчане чудом не пропустили. Навес с углового с правого фланга на дальнюю штангу мог принести неприятности, если бы Кичак на мгновение не опередил соперника, которому оставалось просто замкнуть сферу в сетку. Чехи продолжили терроризировать защиту украинцев и часто оборонцам приходилось просто выбивать мяч на угловой. В конце тайма Михаил Гечев не реализовал выход один на один.

Отыграться Верес сумел лишь в середине второй сорокапятиминутки. После выстрела со стандарта с линии штрафного голкипер в прыжке потянул сферу с правого угла, однако на добивании первым был Пасич, который чуть не порвал сетку. Впоследствии ровенчане совершили выход 4 в 1, но забить было не суждено. На последней минуте удача улыбнулась украинцам, когда со штрафного чехи пробили над перекладиной.

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