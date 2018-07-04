Верес создал киберфутбольную команду

Ровенский Верес создал команду NK Veres Rivne eSports в дисциплине FIFA.

Верес на своем официальном сайте объявил о создании киберфутбольной команды в дисциплине FIFA.

УПЛ планирует создать киберфутбольну лигу

Команда будет называться NK Veres Rivne eSports. Ее будут представлять Максим Бобер и Юрий Гримак. Они будут одевать футболки с номерами 40 и 77 соответственно.

"В киберспорте очень молодой растущий рынок, поэтому этот шаг является очень важным в стратегии клуба. Киберспорт – уже не будущее. Это настоящее. Мы создали вертикаль киберспортивного направления нашего клуба. Каждый может проявить себя и доказать, что именно он заслуживает быть частью Veres eSports", – сказал директор по развитию Вереса Юрий Себов.