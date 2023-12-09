Нападающий Максим Марусич покидает клуб, сообщает официальный сайт ровенцев.

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Стороны договорились о досрочном расторжении контракта, который подписывали только в июле этого года. С тех пор Марусич провел за Верес 14 матчей и не забивал. 30-летний форвард с 2 результативными передачами был среди лучших ассистентов команды Сергея Лавриненко.

Напомним, Верес пошел зимовать на предпоследней строчке турнирной таблицы УПЛ, набрав 12 очков в 16 матчах.

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