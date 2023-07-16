Капитан черновицкой Буковины Василий Гакман, выступающей в Первой лиге Украины, находится на просмотре в Вересе из Ровно. Об этом пишет Sport.ua.

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По информации источника, наставник ровенчан Сергей Лавриненко объявит свое решение по защитнику уже завтра после контрольного матча против львовских Карпат.

Стоит сказать, что Гакман уже пробовал свои силы в клубе украинской Премьер-лиги – защитник не подошел киевской Оболони, которая только что квалифицировалась в УПЛ, одержав серебро в прошлом сезоне в Первой лиге.

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