В расположении Вереса находятся хавбек Шахтера Эдвард Кобак и форвард молодежной команды Шальке Игаль Брук, сообщает meta-ratings.

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Также ожидался приезд на просмотр легионера из Англии, однако он не сможет приехать в тренировочный лагерь ровенчан по состоянию здоровья.

Напомним, Верес расположился на девятой строчке турнирной таблицы УПЛ после первой части сезона.

Заради України відмовив двом країнам, їздив на перегляд у Баварію та Шахтар і рятуватиме Шальке: хто такий Ігаль Брук?