Верес просматривает украинского форварда Шальке
08:00 - Читати українською
Украинский форвард Шальке Игаль Брук может перебраться в ровенский Верес.
В расположении Вереса находятся хавбек Шахтера Эдвард Кобак и форвард молодежной команды Шальке Игаль Брук, сообщает meta-ratings.
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Также ожидался приезд на просмотр легионера из Англии, однако он не сможет приехать в тренировочный лагерь ровенчан по состоянию здоровья.
Напомним, Верес расположился на девятой строчке турнирной таблицы УПЛ после первой части сезона.
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