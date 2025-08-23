Хавбек Гремио Габриэл Силва в ближайшее время может перейти в Верес.

Ровенский Верес активно работает на трансферном рынке и готовит очередное усиление атакующего звена. Как сообщает ТаТоТаке, к клубу может присоединиться еще один бразильский новичок – атакующий хавбек Габриэл Силва.

По данным источника, интерес к Силве проявляли еще несколько украинских клубов, среди которых были и представители Первой лиги. Впрочем, именно Верес сделал наиболее конкретные шаги, чтобы привлечь бразильца в свой состав.

23-летний футболист является уроженцем Сан-Паулу и большую часть карьеры провел в структуре Гремио. Он может действовать на обоих флангах или в роли атакующего полузащитника под форвардом. Однако последние полгода игрок не имел игровой практики. Его действующий контракт с Гремио действует до 31 декабря 2025 года.

В составе Гремио Габриэл Силва провел 36 матчей и забил 4 мяча. Transfermarkt оценивает игрока в 500 тысяч евро.

Напомним, что накануне ровенчане оформили трансфер другого бразильского новичка – Уэсли Побмы, который уже подписал контракт с клубом.

