Защитник Вереса Роман Гагун продлил контракт с командой, сообщает официальный сайт ровенчан.

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29-летний футболист подписал новое соглашение с коллективом Юрия Вирта до конца 2023 года.

Напомним, Гагун присоединился к Вересу летом 2022-го. В текущем сезоне принял участие во всех 15 матчах УПЛ, в которых отличился одним ассистом.

К слову, на зимнюю паузу ровенчане ушли на десятой строчке турнирной таблицы, набрав 17 очков.

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