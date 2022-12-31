Верес продлил контракт с опытным защитником – он сыграл за ровенчан во всех матчах сезона
31 декабря 2022 - Читати українською
"Красно-черные" пролонгировали сотрудничество с Романом Гагуном.
Защитник Вереса Роман Гагун продлил контракт с командой, сообщает официальный сайт ровенчан.
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29-летний футболист подписал новое соглашение с коллективом Юрия Вирта до конца 2023 года.
Напомним, Гагун присоединился к Вересу летом 2022-го. В текущем сезоне принял участие во всех 15 матчах УПЛ, в которых отличился одним ассистом.
К слову, на зимнюю паузу ровенчане ушли на десятой строчке турнирной таблицы, набрав 17 очков.
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