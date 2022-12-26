Голкипер Богдан Когут продлил контракт с Вересом, сообщает пресс-служба ровенчан.

Верес вернул из-за границы воспитанника Динамо – первый зимний трансфер ровенчан

35-летний капитан команды подписал соглашение сроком на два года – до конца 2024-го. Именно благодаря его уверенной игре команда Юрия Вирта смогла пойти на зимнюю паузу на 10-й строчке турнирной таблицы УПЛ, набрав 17 очков.

Напомним, Когут – воспитанник Карпат. Ранее выступал за Львов, Оболонь, Севастополь, Буковину, Десну, Волынь, польский Спартакус и молдавский Белц. В Верес перешел в феврале 2020 года и провел за ровенскую команду 98 матчей, в которых пропустил 96 мячей. В текущем сезоне сыграл 15 поединков и пропустил 20 голов (еще в 2 встречах отстоял на ноль). Transfermarkt оценивает его в 300 тысяч евро.

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