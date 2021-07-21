21 июля состоялось официальное представление формы и новичков "народных". В межсезонье игроками Вереса стали вратарь Артем Кичак, полузащитники Сергей Шестаков, Евгений Пасич, Михаил Гечев и Дмитрий Кльоц.

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В мероприятии принял участие и Иван Надеин, после чего пообщался с болельщиками. Один из вопросов касался целей на сезон, на что президент ответил оптимистично. "Перед Вересом стоит задача побеждать в каждом матче. С Колосом – победа, с Динамо – победа, с Рухом – победа. Я думаю, если мы будем в десятке, это будет хороший результат", – заявил Иван во время презентации.

Напомним, Верес повысился в классе по итогам сезона Первой лиги. Уже 24 июля подопечные Юрия Вирта стартуют в УПЛ матчем Колоса.

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