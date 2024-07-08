Верес на своем сайте объявил об окончании сотрудничества с полузащитником Александром Кучеренко. Срок действия контракта 32-летнего хавбека с ровенчанами истек и стороны решили не продолжать сотрудничество.

Защитник Динамо близок к переходу в чемпионат Израиля – переговоры на финишной прямой

Напомним, Кучеренко – воспитанник алчевской Стали. Выступал за краматорский Авангард, Ингулец, Волынь, кропивницкую Зирку, молдавские Нистру, Костулены и Верис.

К Вересу присоединился в июле 2023 года. В прошлом сезоне провел за "красно-черных" 27 матчей во всех турнирах, без результативных действий. Transfermarkt оценивает его в 150 тысяч евро.

"Треба бути, в першу чергу, мужиками": Футбол 24 провів збірну України на Олімпіаду й поговорив із Ротанем – ексклюзив