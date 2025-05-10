Ровенский клуб поплатился за поведение фанатов в матче 27-го тура УПЛ против Оболони (0:2).

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ принял ряд решений по матчу между Вересом и Оболонью, сообщает официальный сайт УАФ.

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В частности, за неподобающее поведение болельщиков ровенский клуб оштрафован на 75 тысяч гривен. Кроме того, к Вересу применена санкция в виде проведения матча без болельщиков условно с испытательным сроком 1 год (за повторное осуществление болельщиками скандирований нецензурного, оскорбительного характера в адрес арбитра матча).

Также Верес был оштрафован на 25 тысяч гривен за бросание болельщиками в игровую зону посторонних предметов. Еще 5 тысяч ровенчане заплатят за выход за пределы технической зоны официальных лиц команды во время матча.

Кроме того, голкипер Вереса Богдан Когут, который находился на скамейке запасных и не участвовал в матче, дисквалифицирован на 3 игры за использование обидных, непристойных слов (он получил красную карточку за пределами поля).

Напомним, поединок завершился скандалом: арбитр встречи в середине первого тайма показал вторую желтую карточку Георгию Куции за симуляцию. Также удаление получил голкипер Вереса Богдан Когут, который активно высказывал недовольство решением арбитра. Во втором тайме болельщики ровенского клуба выкрикивали нецензурные выражения в сторону рефери.

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