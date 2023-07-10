"Наблюдательный совет увеличит бюджет. До какой цифры не знаю (по информации ТаТоТаке – около 100 млн гривен). Но это не мое дело. Я сказал – дайте команду, поле, инвентарь, я буду давать результат. Планирование финансов не моя сильная сторона.

Извинения с букетом цветов и обжалование дисквалификации – грубиян, которого выгнало Полесье, извинился перед судьей

Задача на сезон – быть в десятке. Но вы должны понимать, чтобы выполнить эту задачу, мы должны подвинуть условно Черноморец. И не опуститься ниже других. А сейчас зашло Полесье, ЛНЗ, Оболонь Клубов-поставщиков очков больше не будет, конкуренция растет. Нужна соответствующая селекция", – поделился Лавриненко на Патреоне ТаТоТаке.

Напомним, Верес в прошлом сезоне попал в зону стыковых матчей, где завоевал право выступать в УПЛ в противостоянии с МФК Металлург.

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