"Мы хотели перед стартом чемпионата кем-то усилиться, но мало времени между чемпионатами, чтобы подробно заняться этим вопросом. А взять чтобы взять – не хотелось бы этого делать, и только успели оформить переход Михаила Гечева.

Верес заплатит штраф за флеш-интервью футболистов не на украинском и готов организовать курсы изучения языка

На сегодняшний момент мы уже внимательно смотрим на зарубежный рынок, просматриваем футболистов, и с определенными игроками ведем переговоры, и есть надежда, что эти игроки усилят команду. Думаю, 3-4 иностранца приедут. До начала собрания есть еще целый месяц, за этот период они подпишут с клубом контракты", – цитирует Вирта UA-Football.

После 18-ти туров УПЛ Верес расположился на 9-й строчке.

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