Ровенцы на своем официальном сайте сообщили о подписании 19-летнего вратаря Арсения Коркодима, ранее выступавшего за Волынь. Контракт рассчитан на 3 сезона.

"Учитывая ситуацию в стране и с учетом скорого старта нового футбольного сезона, молодые украинские футболисты являются крайне ценным активом для любого клуба. Вполне вероятно, что нас ожидают определенные изменения во вратарском звене, поэтому мы поставили себе задачу укрепиться еще одним молодым голкипером. Просматривали немало вариантов, но решили остановиться на кандидатуре Арсения Коркодима.

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Это качественный вратарь, имеющий определенный опыт в кубковых матчах и в Первой лиге, с хорошими данными, высоким ростом – 195 см. Главный тренер Юрий Вирт – сам бывший вратарь – утвердил кандидатуру Коркодима, а затем уже быстро договорились с самим игроком. Итак, надеемся на его скорый прогресс в Вересе. Уверен, что клуб поможет Арсению выйти на качественно новый уровень", – прокомментировал переход спортивный директор Вереса Вячеслав Шевчук.

Добавим, что год назад с Коркодимом произошла забавная ситуация. Он сидел в запасе Волыни-2 на матче Второй лиги, но из-за кадрового голода был вынужден сыграть несколько минут в нападении.

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