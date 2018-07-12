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Верес подписал 12 игроков

06:30 329 Читати українською
Верес подписал 12 игроков
Верес / НК Верес

Верес объявил о подписании 12 футболистов.

Верес на своем официальном сайте объявил о подписании 12 игроков.

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Ими стали вратари Максим Бабийчук и Игорь Фияло, защитники Александр Дубина, Дмитрий Гапончук, Виктор Барабаш, Юрий Фляк, полузащитники Олег Бондаренко, Сергей Пител, Роман Цень, Валерий Сад, нападающие Тарас Пецкив и Назар Нич.

Напомним, Верес начнет сезон 2017/2018 во Второй лиге, тогда как Львов будет выступать в УПЛ.

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Трансферы Вторая лига Верес Верес Трансферы чемпионата Украины
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