Верес просматривает двух потенциальных новичков, сообщает Sport.ua.

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Оба – защитники, один украинец, другой – легионер из Финляндии. По информации источника, украинец – Александр Мельник (воспитанник Динамо, который на взрослом уровне защищал цвета Александрии и Миная).

Отмечается, что ныне согласовываются последние формальности, которые необходимы для подписания контрактов и уже в ближайшее время "красно-черные" пополнят свои ряды новобранцами.

К слову, ранее Верес объявил о подписании первого зимнего новичка, которым стал Максим Смиян из луганской Зари.

Напомним, на зимнюю паузу ровенчане ушли на предпоследней строчке турнирной таблицы, набрав 12 очков.

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