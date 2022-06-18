Верес оригинально представил Гоменюка в качестве главного тренера

Владимир Гоменюк стал новым главным тренером Вереса.

Как и сообщалось ранее, сегодня Верес объявил тренерский штаб команды. Ровенский клуб сообщил о своем решении на YouTube, разместив ролик с имитацией переписки в WhatsApp.

Наставником команды стал экс-форвард Таврии и Днепра Владимир Гоменюк. Детали соглашения с 32-летним специалистом пока неизвестны.

"Было не два кандидата, а гораздо больше. Нам нужны открытые и готовые к задачам тренеры. Верес будет наиболее веселым и интересным клубом в Украине", – сказал директор клуба Евгений Донцов.

Ранее Гоменюк не работал главным тренером. Весной этого года он вошел в тренерский штаб Юрия Свиркова, а в марте, после его отставки, провел одну тренировку до назначения Андрея Демченко. В мае он покинул клуб.

Напомним, что Верес получил аттестат на участие во Второй лиге.