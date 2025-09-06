Турецкий полузащитник Галатасарая Эрен Айдин продолжит карьеру в Вересе, сообщает официальный сайт ровенского клуба.

Бущан официально стал игроком Полесья – УПЛ сорвала всю интригу

22-летний вингер присоединился к команде Олега Шандрука в статусе свободного агента и подписал контракт на 3 года. Эрен стал первым турецким легионером в истории Вереса.

Напомним, Айдин – воспитанник стамбульских Дарика Генчленбирлиги и Галатасарая. В своей карьере успел поиграть за Галатасарай, Чорум, Сариер и Болуспор (за предыдущие команды на разном уровне забил 50 мячей и отдал 18 ассистов в 143 официальных матчах).

Становился чемпионом Турции на юношеском уровне в составе Галатасарая U-19. Также провел 16 поединков и оформил 2 гола за сборные Турции U-19 и U-23. Transfermarkt оценивает его в 300 тысяч евро.

"Повертаюся через дві години, а він чекає, як Хатіко": Оріховський про життя після ДТП, Динамо і каву із Зіданом