Верес на официальном сайте сообщил о разрыве контракта с Даниилом Хондаком.

Верес официально объявил об уходе экс-вингера Динамо

Отмечается, что досрочное завершение сотрудничества состоялось по обоюдному согласию сторон. Интересно, что Хондак стал уже восьмым игроком, который покинул Верес этим летом – ранее ровенчане попрощались с Денисом Баланом, Михаилом Шестаковым, Станиславом Шараем, Василием Курком, Денисом Янаковым, Евгением Банадой и Андреем Кухаруком.

Добавим, что Хондак провел завершающую часть прошлого сезона в составе Чернигова, за который сыграл в 4 матчах в Первой лиге.

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