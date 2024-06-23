Верес на официальном сайте сообщил, что Евгений Паст покинул клуб по завершении контракта.

Верес официально попрощался уже с восьмым игроком этим летом

Отмечается, что стороны приняли совместное решение не продолжать сотрудничество. Это уже девятый игрок, который покинул Верес этим летом – ранее клуб покинули Денис Балан, Михаил Шестаков, Станислав Шарай, Василий Курко, Денис Янаков, Евгений Банада, Андрей Кухарук и Даниил Хондак.

Добавим, что Паст присоединился к Вересу летом прошлого года. 36-летний голкипер сыграл в 15 матчах УПЛ в прошлом сезоне, в которых пропустил 22 гола, а в апреле получил повреждение крестообразной связки колена и продолжает восстанавливаться после травмы.

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