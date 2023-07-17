Верес и Полесье сыграют матч 1-го тура УПЛ в Житомире.

Верес в своем Telegram-канале подтвердил, что они с Полесьем договорились о проведении матча 1-го тура на домашнем стадионе житомирского клуба.

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Изменение вызвано большим желанием Полесья провести стартовую игру в УПЛ на собственной арене, а не на выезде, как было запланировано изначально.

К слову, матч между Вересом и Полесьем запланирован на 28 июля, начало в 19:00.

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