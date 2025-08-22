Верес официально подписал чемпиона Бразилии
Бразильский вингер Уэсли Помба перешел из Ферровиарии в Верес.
Ровенский Верес официально объявил о переходе флангового нападающего Уэсли Помбы.
23-летний игрок перебрался в УПЛ из Ферровиарии, которая выступает в бразильской Серии B. Помба подписал контракт с командой Олега Шандрука на 3 года.
Бразилец является воспитанником Гремио, с которым в 2021 году выиграл юношеский чемпионат Бразилии U23. Кроме Гремио и Ферровиарии Уэсли выступал за Пелотас, Регатас, Кашиас, Куритибу и Итуано.
В сезоне 2025 года в активе Помбы 12 матчей за Ферровиарию во всех турнирах, результативными действиями бразилец не отличался.
