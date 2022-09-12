Защитник Игорь Гук и полузащитник Максим Переходько продолжат карьеру в Звягеле, сообщает пресс-служба Вереса.

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Оба игрока перешли в состав новичка Второй лиги на правах аренды – соглашение будет действовать до конца 2022 года.

Напомним, в прошлом сезоне Гук сыграл 16 матчей за юношескую команду Вереса в чемпионате U-19 и отличился 2 забитыми мячами. Переходько за Верес U-19 отыграл 16 матчей и забил 1 гол. Летние зборы в этом году оба футболиста провели вместе с основой, но со старта сезона в официальных поединках на поле не выходили.

К слову, дебютант из Новограда-Волынского в прошлом сезоне выступал на любительском уровне, а в этом чемпионате в третьем по силе дивизионе еще не дебютировал.

Верес победил Кривбасс и поднялся на вторую позицию в УПЛ – команда Вернидуба не забила в четвертом матче подряд