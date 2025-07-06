Верес официально определился с будущим сенсационного наставника и спортивного директора
Ровенский Верес официально подтвердил продолжение сотрудничества с главным тренером Олегом Шандруком и спортивным директором Юрием Габовдой.
Оба специалиста подписали соглашения с клубом как минимум до конца сезона 2026/27, сообщает пресс-служба Вереса.
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Олег Шандрук, который во второй раз возглавил Верес зимой 2024 года после длительной работы с молодежными командами и Академией клуба, вместе с Юрием Габовдой, который присоединился к клубу летом 2023, успешно вывели ровенчан до нового уровня.
При их руководстве Верес сначала сумел избежать вылета из УПЛ, а затем провел самый успешный сезон в истории клуба, набрав рекордные 36 очков и заняв 9-е место в чемпионате.
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