Оба специалиста подписали соглашения с клубом как минимум до конца сезона 2026/27, сообщает пресс-служба Вереса.

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Олег Шандрук, который во второй раз возглавил Верес зимой 2024 года после длительной работы с молодежными командами и Академией клуба, вместе с Юрием Габовдой, который присоединился к клубу летом 2023, успешно вывели ровенчан до нового уровня.

При их руководстве Верес сначала сумел избежать вылета из УПЛ, а затем провел самый успешный сезон в истории клуба, набрав рекордные 36 очков и заняв 9-е место в чемпионате.

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