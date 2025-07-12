На своем официальном сайте Верес сообщил о переходе 19-летнего Аладжи Уолли. Гамбиец подписал контракт с ровенчанами на пять лет.

Лидер Вереса официально сменил УПЛ на Первую лигу

Уолли играет на позиции центрального нападающего. В течение последних трех лет он выступал в составе Хоукса. В общем форвард провел 53 матча. Забил 31 гол и оформил 15 результативных передач.

Алладжи Уолли вызывается в молодежную сборную Гамбии U-20, за которую сыграл в четырех матчах, оформив один гол. Также успел дебютировать за главную национальную команду.

К слову, Уолли первый гамбиец в истории Вереса.

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