Правый защитник Евгений Морозко продолжит карьеру в Вересе, сообщает официальный сайт ровенчан.

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31-летний защитник присоединился к команде Олега Шандрука в статусе свободного агента и подписал контракт сроком на 1 год.

Напомним, Морозко – воспитанник киевского Арсенала. Выступал за Севастополь, Диназ, Колос (за который провел 6 лет и помог "хлеборобам" поднялись в элиту из чемпионата области, за что получил прозвище "украинский Варди") и Полесье.

Во второй части прошлого сезона выступал за Верес на условиях аренды (1 гол и 2 ассиста в 13 матчах). Transfermarkt оценивает его в 250 тысяч евро.

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