Верес на своем официальном сайте объявил сразу о двух трансферах. К ровенчанам присоединился Игнат Пушкуца, подписав контракт на три года.

Верес официально определился с будущим сенсационного наставника и спортивного директора

Игнат – сын Виталия Пушкуцы, легенды харьковского Металлиста. 19-летний вингер ранее выступал за польскую Корону и Металлист 1925. В прошлом сезоне в составе дубля харьковского сыграл 10 матчей в чемпионате Второй лиги и забил один гол.

Также к Вересу присоединился Сергей Стень из Металлиста 1925. Его соглашение с ровенчанами будет действовать три сезона. Вингер в течение карьеры успел поиграть за Карпаты, Мункач, Ужгород и Эпицентр. В кампании 2024/25 23-летний игрок сыграл в 20 матчах Первой лиги, записав в свой актив три гола.

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