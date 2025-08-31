ЛНЗ подходил к встрече, не пропустив ни одного гола в стартовых трех турах и набрав семь очков. Верес же на этом отрезке вообще не забивал, потерпев три поражения – однако ровенчане сыграли против обоих грандов и Полтавы. При этом команды стилистически были похожими, поэтому поединок в Черкассах обещал стать интересным.

У хозяев все пошло наперекосяк практически сразу. Уже на 3-й минуте они пропустили гол в результате кросса Харатина с правого фланга – Бойко замкнул его в касание, попав в дальний нижний. 0:1! Виталий отличился в воротах бывшего клуба. Невероятно, но этот удар стал для Вереса единственным в первом тайме.

ЛНЗ еще до перерыва провел 9 выстрелов. Почти все они прошли с дистанции в 6-10 метров – исключением стал штрафной в исполнении Ноникашвили – однако подопечным Виталия Пономарева критически не везло. Удары шли либо рядом с каркасом, либо блокировались. Особенно промахнулись Беннет и Танковский, которые замыкали прострел на пустую дальнюю штангу и не попали в ворота.

Казалось, что во втором тайме черкасцы дожмут ровенчан, однако ничего подобного не произошло. Игра у "семенного завода" вообще не пошла – не припоминается ни одного острого момента. Верес даже перебил ЛНЗ, имея 8:6 по ударам.

На 69-й минуте гости еще и второй гол провели. Героем стал Ндукве, который замкнул прострел Шарая на линии вратарской. Нападающий пробивал уже в пустые ворота.

На 81-й минуте Муравский еще и удаление получил за фол против свежего Уолли. Так хозяева остались в меньшинстве. При таком раскладе спастись против Вереса было нереально. Финальный свисток зафиксировал первую победу подопечных Олега Шандрука в новом чемпионате!

