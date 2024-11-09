"Ровенский Верес поддерживает инициированное житомирским Полесьем требование о проведении встречи представителей клубов украинской Премьер-лиги с председателем Комитета арбитров УАФ Екатериной Монзуль и консультантом по арбитражу УАФ Николой Риццоли для прямого и открытого диалога по качеству арбитража футбольных матчей.

Скандал в матче Александрия – Полесье: УАФ признала ошибку арбитра, озвучив смягчающие обстоятельства

Мы призываем Комитет арбитров УАФ к большей открытости. А именно: обнародование стенограмм обсуждения спорных эпизодов игры между главным арбитром и бригадами VAR, введение рейтинга арбитров (с возможностью премирования лучших и применения санкций к худшим), а также организацию работы единого центра VAR (как это работает в чемпионатах стран ЕС). Мы убеждены, что такие шаги увеличат уровень доверия к арбитрам и положительно повлияют на качественную конкуренцию в чемпионате", – говорится в официальном заявлении ровенчан.

Напомним, неназначение пенальти в ворота Александрии на 90+3 минуте в матче 12-го тура УПЛ "принесло" Полесью первое поражение в сезоне. Как следствие, житомирцы обвинили главного рефери Александра Шандора и ответственного за VAR Романа Блавацкого в некомпетентности. УАФ уже признала ошибку арбитров, однако Геннадия Буткевича это не удовлетворило – Полесье требует диалога с руководством Комитета арбитров. Ранее требование поддержала Оболонь, а теперь и Верес.

Оболонь поддержала Полесье в борьбе с предвзятым судейством и требует встречи с Монзуль и Риццоли – официальное заявление