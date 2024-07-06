Центральный полузащитник Гиорги Куция – стал первым в истории возрожденного Вереса легионером из Грузии, сообщает официальный сайт клуба. Контракт игрока с клубом рассчитан на три года.

Верес официально объявил о подписании "украинского Варди"

Гиорги Куция является воспитанником тбилисского Динамо. Он провел за клуб 118 матчей, забил 6 голов и сделал 9 ассистов. 22-летний игрок является двукратным чемпионом Грузии и обладателем Суперкубка Грузии. Кроме того, в составе Динамо грузин сыграл 9 матчей в квалификационных раундах Лиги чемпионов, Лиги конференций и Лиги Европы.

Он также выступал за Дилу, Работнички и Лиепаю. В весенней части чемпионата латвийской Вирслиги-2024 сыграл за Лиепаю 12 матчей и забил 1 гол. Всего за карьеру провел 209 матчей, в которых забил 15 мячей и отдал 15 ассистов. Также Куция является игроком национальной сборной Грузии всех возрастных групп от U-16 до главной команды. В составе сборной U-19 принял участие в Евро-2017.

Карпаты разбили Минай, Рух спасся с европейским середняком, Вирт пострадал от экс-команды: спарринги клубов УПЛ