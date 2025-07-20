Контракт Ципота с Вересом рассчитан на три года, сообщает пресс-служба клуба. Финансовые детали соглашения не разглашаются. 24-летний защитник стал первым словенским легионером в истории Вереса.

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Кай Ципот является воспитанником Муры, за которую он выступал в течение последних шести сезонов. Всего игрок провел 163 матча за этот клуб, забил 12 голов и отдал 8 результативных передач. В последние три сезона Кай был капитаном команды.

В составе Муры защитник становился чемпионом Словении сезона 2020/2021 и выигрывал Кубок страны в сезоне 2019/2020. Также в активе новичка Вереса есть 10 матчей и 1 гол за юношескую и молодежную сборные Словении. Кай Ципот стал уже восьмым новичком Вереса, подписанным в летнее межсезонье.

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