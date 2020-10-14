Известный футбольный блогер и журналист Дмитрий Поворознюк возвращается в профессиональный футбол.

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Автор YouTube-канала "Трендец" стал игроком Вереса, сообщает официальный сайт ровенского клуба.

Контракт 33-летнего Поворознюка с командой Юрия Вирта рассчитан на один год. Он будет выступать на позиции полузащитника. Дмитрий выбрал себе футболку с номером 44.

К слову, ранее он выступал за ДЮСШ Верес в ДЮФЛ, а также за ровенские любительские клубы Химик и Продторгоборудование.

Напомним, Верес выступает в Первой лиге. После четырех матчей он занимает в турнирной таблице первенства 7 место, набрав семь очков. Ближайший матч команда Вирта проведет через два дня, 16 октября, против тернопольской Нивы.

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