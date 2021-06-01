Президент Вереса Иван Надеин рассказал, где команда будет проводить домашние матчи в следующем году. Ровенский клуб досрочно вышел в Премьер-лигу.

"Уже достигнута договоренность с властными структурами Волынской области, что в новом сезоне домашней ареной Вереса станет луцкий стадион Авангард. Хотя мы все надеемся, что в весенней части чемпионата Верес уже будет принимать соперников в Ровно. Пока что грех жаловаться, реконструкция местного стадиона Авангард идет полным ходом. Важно, что нет проблем с финансированием.

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Что касается молодежного состава (U-19 – Футбол 24.), то мы еще не определились с тем, где он будет дислоцироваться. Сразу три района Ровенской области изъявили желание выступить в роли хозяев календарных матчей, посмотрим, где предложат лучшие условия. Кстати, тренировать дублеров будет известный в прошлом футболист Богдан Самардак, с которым уже подписан контракт.

Футболисты Вереса возвратятся из отпуска 15 июня. Первый этап подготовки к новым испытаниям пройдет в Ровно, а второй – в Винниках, где к услугам подопечных Юрия Вирта будут не только качественные поля, но и квалифицированные спарринг-партнеры", – сказал Иван Надеин в интервью Meta-ratings.

Напомним, в текущем сезоне Верес за несколько туров до финиша первентсва оформил путевку в УПЛ.

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