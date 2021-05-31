Украина, Первая лига, 1-й тур

Оболонь – Верес – 0:2

Голы: Пасич, 14 Солдат, 63

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В перенесенном матче 1-го тура Оболонь принимала Верес. Обе команды уже решили свои турнирные задачи: подопечные Юрия Вирта досрочно вышли в УПЛ, в то время как "пивовары" давно потеряли шансы на повышение в классе. Поэтому футболисты могли сыграть в свое удовольствие.

Еще до середины первого тайма гости вышли вперед. Геннадий Пасич протащил мяч по левому флангу с центра поля и, сбросив на партнера, получил пас в ответ. Экс-полузащитник Олимпика и Карпат ворвался в штрафную соперника, убрал на замахе защитника и зряче пробил в дальний угол ворот. Оболонь пыталась обострять, однако на перерыв команды ушли при минимальном преимуществе Вереса.

После перерыва ровенская команда начала создавать момент за моментом. В конце концов количество переросло в качество и Верес удвоил счет. Героем эпизода вновь стал Пасич, который с левого фланга прострелил в район одиннадцатиметровой отметки. Геннадий надеялся, что сфера доберется до Гегедоша, однако Роберт проскочил мимо мяча. Набегающий защитник гостей Игорь Солдат нанес пушечный удар слета и попал в девятку.

Оболонь на время прижала Верес, однако точному завершающем удара не хватало точности. Соперник же мастерски убегал в контратаки и не раз был близок к тому, чтобы учинить разгром. На последних минутах гости потеряли роскошный шанс забить еще раз: Сергийчук вышел один на один с голкипером Оболони, но пробил рядом со штангой.

Победа принесла лидеру турнирной таблицы Вереса 62 очка, Оболонь 40 пунктами осталась восьмой.

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