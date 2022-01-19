Верес может усилиться игроком Шахтера
12:49 - Читати українською
Хавбек Шахтера Эдвард Кобак близок к переходу в ровенский Верес.
Верес намерен усилить состав Кобаком, который в настоящее время выступает в аренде в Минае, сообщает Footboom.
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К ровенцам хавбек также должен присоединиться на правах аренды, однако не сообщается срок возможного соглашения. Права на Эдварда принадлежат Шахтеру.
К слову, Кобак в текущем сезоне провел 10 матчей за Минай в УПЛ, однако результативными действиями не отмечался. А вот в Кубке Украины хавбек забил гол в матче против Альянса.
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